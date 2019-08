Actualidade

O Sporting ascendeu provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer hoje no terreno do Portimonense, por 3-1, em jogo da terceira jornada.

Os brasileiros Raphinha (03 e 65 minutos) e Luiz Phellype (05) anotaram os golos dos 'leões', enquanto o compatriota Rômulo marcou para o Portimonense (09), de grande penalidade, num jogo em que o Sporting capitalizou a vitória do FC Porto sobre o Benfica (2-0) no 'clássico' disputado no sábado, no Estádio da Luz.

A equipa de Marcel Keizer passou a somar sete pontos, mais um do que o FC Porto e o campeão Benfica, bem como o Famalicão, que pode isolar-se ainda hoje no comando se ganhar na visita ao Vitória de Guimarães.