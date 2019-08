Actualidade

O Famalicão desperdiçou a hipótese de se isolar na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar 1-1 no terreno do Vitória de Guimarães, mas manteve-se no topo da classificação à terceira jornada.

Após o 'nulo' verificado ao intervalo no Estádio D. Afonso Henriques, os vimaranenses inauguraram o marcador, aos 50 minutos, através de João Carlos Teixeira, mas o recém-promovido Famalicão igualou, aos 70, por Fábio Martins.

Após vitórias sobre Santa Clara (2-0) e Rio Ave (1-0), o Famalicão passou a somar sete pontos e mateve-se no topo da classificação, a par do Sporting, ambos com mais um ponto do que FC Porto e Benfica, que se defrontaram no sábado, com vitória dos 'dragões (2-0).