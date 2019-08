Venezuela

Um comerciante português morreu no domingo na sequência de um acidente rodoviário ocorrido na autoestrada Valle - Coche, a sete quilómetros a sul de Caracas.

Natural da Ribeira Brava, Madeira, Leonardo Filipe Abreu de Sousa viajava no sentido norte, de Maracay para Caracas, quando chocou contra os 'rails' de um viaduto, caindo no Rio Valle, de acordo com fontes policiais.

Ao local acudiram funcionários da Polícia Nacional Bolivariana e paramédicos do Ministério do Poder Popular para o Transporte, que tentaram socorrer o comerciante, que morreu na sequência de ferimentos graves.