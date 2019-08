Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou este domingo que aceitou o envio de um avião por parte de Israel para dar "apoio especializado" ao trabalho das Forças Armadas brasileiras no combate aos incêndios na Amazónia.

"Aceitamos o envio, por parte de Israel, de uma aeronave com apoio especializado para colaborar connosco nesta operação", escreveu Bolsonaro, na rede social Twitter, depois de um telefonema com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

No sábado, as Forças Armadas brasileiras iniciaram uma operação de combate ao crescente número de incêndios na maior floresta tropical do mundo.