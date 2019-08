Venezuela

A história recente de Guayana, com um milhão de habitantes, confunde-se com a de Aníbal Morgado, um aveirense que emigrou para a Venezuela há 62 anos onde construiu 80% daquela que é a segunda maior metrópole planificada da América Latina.

Guyana é a mais importante e mais povoada cidade do Estado venezuelano de Bolívar (675 quilómetros a sudoeste de Caracas), tida como centro industrial, económico e financeiro do sul da Venezuela.

Fundada nos anos 1960, a cidade foi construída de raiz para responder à necessidade do poder central de criar uma metrópole no sul do país, com apoio do Instituto de Tecnologia do Massachussetts (MIT, em inglês).