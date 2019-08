Actualidade

Mais de duas dezenas de operacionais combatem um incêndio no aterro da Tratolixo, em Abrunheira, concelho de Mafra, desde as 05:39 de hoje, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

"O fogo deflagrou ao ar livre numa zona de lixo", indicou a mesma fonte.

O incêndio na Tratolixo, empresa de tratamento de resíduos sólidos, está a ser combatido por 25 operacionais, com o apoio de nove veículos.