Actualidade

Um conhecido analista chinês considerou hoje Macau um "caso de sucesso com largas implicações para além do território", numa altura em que a região vizinha de Hong Kong é palco de protestos antigovernamentais.

"Eu diria que, para o Governo central, e para as 1,4 mil milhões de pessoas no continente chinês, Macau tem sido um exemplo de grande sucesso da fórmula 'um país, dois sistemas'", disse à Lusa Gao Zhikai, que serviu como intérprete do antigo líder chinês Deng Xiaoping e é atualmente um dos mais conhecidos comentadores da televisão chinesa.

Aquele princípio permitiu definir para Macau e Hong Kong um elevado grau de autonomia a nível executivo, legislativo e judiciário por um período de 50 anos, após a transferência dos dois territórios para a República Popular da China.