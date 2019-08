Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje negativa, com o PSI20, o principal índice, a cair 0,62% para os 4.762,91 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa fechou com uma descida no índice PSI20 de 1,33% para 4.792,47 pontos, acompanhando as quedas das principais praças europeias.

Das 18 cotadas do PSI20, 14 desceram, três ficaram inalteradas e só os CTT subiram (0,21% para 1,88 euros).