Actualidade

O chefe do Executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, esteve hoje reunido com o futuro líder do território, eleito no domingo, Ho Iat Seng, para uma transição de pasta bem-sucedida.

De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete do chefe do Executivo, o encontro realizou-se na seda do Governo, "no qual, ambos afirmam manter uma boa comunicação e cooperação, no sentido de trabalharem juntos para uma transição bem-sucedida".

Depois de concluídos os procedimentos legais, o Governo de Macau "submeterá o respectivo relatório ao Governo Popular Central, propondo a nomeação do novo Chefe do Executivo", apontou Chui Sai On.