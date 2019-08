Eleições

O presidente da Câmara de Mértola e da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), Jorge Rosa, suspendeu hoje funções por obrigação legal, dado ser candidato a deputado na lista do PS por Beja nas legislativas de outubro.

Cumprindo a lei, hoje, dia em que foi entregue a lista de candidatos do PS pelo círculo de Beja em tribunal, "suspendi funções como presidente da Câmara de Mértola e da CIMBAL e nos outros cargos de direção que desempenhava", disse à agência Lusa Jorge Rosa.

A lei obriga os presidentes de câmara que se candidatam às legislativas a suspenderem funções no dia em que entregam no tribunal a lista de candidatos de que fazem parte e "foi isso que fiz", explicou Jorge Rosa, que ocupa o terceiro lugar na lista de candidatos a deputados do PS por Beja nas eleições legislativas de 06 de outubro.