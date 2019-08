Timor-Leste/20 anos

O Presidente da República timorense vai condecorar com o Colar da Ordem de Timor-Leste a Assembleia da República portuguesa, na sexta-feira, durante as comemorações oficiais dos 20 anos do referendo em que os timorenses escolheram a independência.

O decreto hoje assinado por Francisco Guterres Lu-Olo determina ainda que serão condecorados com o mesmo grau da Ordem de Timor-Leste - o segundo - o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan (postumamente) e o Governo do Vanuatu.

Lu-Olo deliberou atribuir ainda o Grande-Colar, o maior grau dos quatro da Ordem de Timor-Leste, ao ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.