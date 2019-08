Actualidade

As relações entre Portugal e Moçambique estão num momento muito positivo, disse hoje à Lusa o ministro adjunto português da Economia, Pedro Siza Vieira, durante a inauguração da principal feira de atividades económicas moçambicana.

"As relações estão num momento muito positivo: as visitas recentes do Presidente Nyusi a Portugal e de representantes portugueses a Moçambique têm permitido a celebração de um conjunto de instrumentos de cooperação muito importantes", referiu.

A ilustrar o bom momento esteve a saudação de hoje entre o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o ministro português, quando o chefe de Estado chegou ao pavilhão internacional em que se encontram as empresas portuguesas na Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Moçambique (FACIM).