Actualidade

O governo angolano vai lançar em breve um concurso público internacional para a construção de uma nova refinaria de petróleo no município do Soyo, província do Zaire.

O pré-anúncio do ministério dos Recursos Mineirais e Petróleos (MIREMPET), a que a Lusa teve acesso, refere que o concurso será lançado "no decurso do ano corrente".

O MIREMPET comunicará "em breve" o calendário para apresentação do projeto e a data de lançamento do concurso, incluindo o programa e o caderno de encargos, adianta o documento.