G7

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou hoje ter encontrado um "muito bom acordo" com os Estados Unidos sobre taxa digital aplicada aos gigantes tecnológicos, objeto de discórida entre Paris e Washington.

Os países do G7, os sete países mais industrializados, acordaram em "chegar a um acordo em 2020 no âmbito da OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico]" sobre o imposto internacional sobre as gigantes tecnológicas norte-americanas e que no dia em que esta entre vigor, França irá 'suprimir' a sua própria taxa", afirmou Macron aos media.

Definitivamente adotado em 11 de julho em França, o imposto chamado GAFA (acrónimo que designa os gigantes tecnológicos Google, Amazon, Facebook e Apple) cria uma imposição sobre aquelas empresas, incidindo não sobre os lucros, que são consolidados em países de baixa fiscalidade, como a Irlanda, mas sobre o volume de negócios, enquanto se espera por uma harmonização das regras ao nível da OCDE.