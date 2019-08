Actualidade

Birds are Indie e Subway Riders são alguns dos mais de 20 nomes que atuam no Gliding Barnacles, festival da Figueira da Foz que arranca na quarta-feira e que junta surf, música e outras expressões artísticas.

Entre quarta-feira e domingo, o festival promove concertos, surf não competitivo, demonstrações de artesãos que vão fazer pranchas ao vivo, exposições e ainda eventos de gastronomia e de provas de vinho.

Durante o festival, será possível assistir a concertos de artistas como Birds are Indie, Subway Riders, Ruby Ann, Levi Prairie, Palmers, Niki Moss ou Rapaz Improvisado, num cartaz que conta com uma média de cinco concertos por dia, com exceção do domingo.