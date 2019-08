Actualidade

O irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe) venceu hoje ao sprint a terceira etapa da Volta à Espanha em bicicleta, à frente de um extenso pelotão, tendo a classificação geral individual se mantido sem alterações de relevo.

Após os 188 quilómetros da ligação entre Ibi e Alicante, a camisola vermelha, símbolo da liderança, continua com o irlandês Nicolas Roche (Sunweb), com dois colombianos muito perto - Nairo Quintana (Movistar) está a dois segundos e Rigoberto Urán (Education First) a oito.

Na terça-feira, a quarta etapa liga Cullera a El Puig, em 175 quilómetros na Comunidade Valenciana, novamente sem grandes dificuldades, tirando uma subida de terceira categoria.