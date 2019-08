Actualidade

Centenas de venezuelanos bloquearam, na segunda-feira, a ponte internacional Rumichaca, que une a Colômbia e o Equador, em protesto pela decisão das autoridades equatorianas de exigir-lhes um visto para entrarem em território equatoriano.

O bloqueio ocorreu do lado colombiano, no dia em que entrou em vigor uma resolução do Governo de Quito que passou a exigir um visto humanitário especial aos venezuelanos que abandonaram o país, fugindo da crise política, económica e social, e que pretendem entrar no Equador.

Gritando "queremos passar", os venezuelanos, alguns com crianças aos ombros, impediram a circulação de viaturas do Equador para a Colômbia, perante o olhar de polícias e funcionários dos serviços de migração equatorianos, que os observavam à distância, desde o outro lado da fronteira, enquanto que as forças de segurança colombianas lhes davam espaço e não intervinham.