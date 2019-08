Actualidade

A governadora de Porto Rico declarou na segunda-feira o estado de emergência devido à aproximação da tempestade tropical Dorian, que deverá atingir o sudoeste da ilha na noite de quarta-feira.

Em conferência de imprensa, Wanda Vázquez apelou à calma e garantiu que o governo está muito melhor preparado para enfrentar um fenómeno com as características do Dorian do que estava aquando do furacão Maria, que devastou a ilha em setembro de 2017.

A governante anunciou também que já assinou uma ordem executiva para congelar o preço dos combustíveis.