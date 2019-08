Actualidade

O eurodeputado João Ferreira comentou hoje a escolha de Elisa Ferreira para comissária europeia sublinhando que mais importante do que as pessoas são as políticas aplicadas.

"Se é certo que não é conhecido ainda o programa da futura Comissão Europeia, não é difícil adivinhar (....). Olhando para o que foram as linhas programáticas com que a atual presidente da Comissão Europeia se apresentou no Parlamento Europeu, é fácil perceber que encontramos ali o tipo de orientações programáticas prevalecentes nos últimos anos e que tão prejudiciais foram para países como Portugal", afirmou.

Instado a comentar o nome escolhido pelo primeiro-ministro, António Costa, para comissária europeia, o eurodeputado pelo PCP lembrou que a Comissão Europeia "é ainda o único órgão da União Europeia onde, do ponto de vista formal, existe igualdade entre estados, com um país um comissario".