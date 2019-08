Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, salientou hoje o "enorme potencial" no interior do país, considerando que é necessário aproveitar as oportunidades presentes nessa região caso o país queira continuar em convergência com a Europa.

"Temos que olhar para o outro país que as autoestradas não mostram e ver o enorme potencial que temos para aproveitar", disse o também primeiro-ministro António Costa, que falava aos jornalistas após percorrer um trilho entre as aldeias de Agra Velha e Agra Nova, em Góis, distrito de Coimbra, numa iniciativa inserida no seu périplo pela Estrada Nacional (EN) 2.

Segundo o secretário-geral do PS, se o país tem a ambição de "continuar com uma década de convergência" com a Europa, então não é possível apenas "fazer mais do mesmo".