Actualidade

O líder do PSD desejou hoje que seja atribuída a Elisa Ferreira, escolhida pelo primeiro-ministro para comissária europeia, uma "pasta importante para Portugal", notando que a ex-ministra tem "conhecimento suficiente" para "desempenhar bem" a função.

"Esperamos que lhe seja atribuída uma pasta importante para Portugal e que tenha arte, saber e sorte no desempenho da função", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas na sede do Porto do PSD, onde apresentou propostas para reformar o sistema político.

O presidente do PSD afirmou que "a escolha de Elisa Ferreira é uma boa escolha como podiam ser boas escolhas muitas outras personalidades portuguesas", notando que a ex-ministra "tem conhecimento suficiente para desempenhar bem o lugar".