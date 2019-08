Actualidade

A empresária angolana Isabel dos Santos sublinhou a importância do Acordo de Livre Comércio Continental Africano (AfCFTA), afirmando que está a trabalhar com agentes externos, segundo um artigo hoje publicado pela revista financeira britânica Global Banking & Finance Review.

A empresária assinalou que o acordo deve permitir "uma melhoria significativa da economia global do continente africano", destacando que este é o "maior bloco comercial no mundo desde a OMC [Organização Mundial do Comércio], em 1994".

"Atualmente estou a trabalhar com partes interessadas ao longo do espectro, incluindo investidores no estrangeiro e comunidades económicas locais, e Governo para nos empenharmos no desenvolvimento de Angola", afirmou a ex-presidente da petrolífera Sonangol, citada num artigo identificado como conteúdo patrocinado.