Actualidade

A Ordem dos Nutricionistas lamentou hoje que o concurso aberto há um ano para a contratação de 40 nutricionistas para os centros de saúde ainda não esteja concluído e apelou ao alargamento do número de vagas para 80.

"Este concurso está a demorar mais tempo do que seria desejável", disse à agência Lusa a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, defendendo que o Governo deveria aumentar para o dobro o número de vagas deste procedimento concursal para "poupar tempo", procedimentos e recursos.

"Se estamos a gastar tanto tempo com procedimentos, a gastar recursos para estas 40 vagas, a proposta da Ordem é de imediato alargar o número de vagas do presente concurso" para o dobro para "termos nutricionistas em número mais suficiente no Serviço Nacional de Saúde", disse Alexandra Bento.