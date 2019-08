Actualidade

A Câmara de Idanha-a-Nova solicitou ao Governo o reconhecimento do concelho como território em situação de seca severa ou de seca extrema, disse hoje o presidente do município.

Nesse contexto, a Câmara remeteu para o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural uma solicitação, aprovada, por unanimidade, em sessão do executivo, para reconhecimento de Idanha-a-Nova como concelho em situação de seca severa ou de seca extrema.

O objetivo desta medida é permitir que os agricultores deste município do distrito de Castelo Branco possam ter acesso a medidas de apoio para fazer face à seca existente e assim conseguirem prosseguir com as suas culturas e contribuírem para a dinamização da economia local, em detrimento de enormes prejuízos.