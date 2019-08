Brexit

Líderes de partidos da oposição ao Governo britânico reconheceram hoje a urgência em encontrar "formas práticas" para impedir uma saída da União Europeia sem acordo, incluindo aprovar nova legislação no Parlamento.

Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, principal partido da oposição ao Governo conservador de Boris Johnson, convocou hoje uma reunião com líderes de outros partidos, para explorar propostas para bloquear um cenário de 'Brexit' sem acordo.

Entre os dirigentes reunidos estiveram Jo Swinson, líder do Partido Liberal Democrata, Ian Blackford, líder do Partido Nacionalista Escocês em Westminster, Anna Soubry, do Independent Group for Change, e Liz Saville-Roberts, do Welsh Plaid Cymru.