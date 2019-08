Actualidade

O presidente da Câmara do Porto apelou hoje à Infraestruturas de Portugal para que proceda à limpeza do "capim" no separador central da Circunvalação, que está a provocar reclamações sobre a má visibilidade e o risco de acidente.

"As Infraestruturas de Portugal (IP) que mandem limpar os passeios centrais da Circunvalação, porque qualquer dia temos lá um problema sério", declarou o autarca, Rui Moreira, à margem da conferência de imprensa sobre a Feira do Livro do Porto, que decorreu nos Jardins do Palácio de Cristal do Porto.

Segundo Rui Moreira, a Câmara do Porto e outros municípios limítrofes têm pedido "repetidamente à Infraestruturas para tratarem da Circunvalação como deve de ser", porque a falta de limpeza das ervas está a causar má visibilidade e a aumentar risco de acidentes rodoviários.