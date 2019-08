Eleições

O secretário-geral comunista alertou hoje que um cenário de maioria absoluta do PS nas eleições legislativas de 06 de outubro "não é um perigo afastado, é uma possibilidade real", considerando que tal é "retroceder" em direitos e rendimentos.

Jerónimo de Sousa falava aos jornalistas após uma visita e reunião na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), em Lisboa, a 25 dias do arranque oficial da campanha eleitoral.

"No plano mais geral, esta aprovação, com o aval do PSD e do CDS da legislação laboral, também tem uma marca, uma marca de classe, que demonstra que em certas situações o PS não se liberta da política de direita. Portanto, maioria absoluta: retroceder nos avanços. Insisto, sem querer fazer um juízo de intenções, não é um perigo afastado, é uma possibilidade real. Tendo em conta todo o histórico e que o PS faz escolhas e as escolhas últimas não foram boas", disse.