Vuelta

El Puig, Espanha, 27 ago 2019 - O holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) ganhou hoje ao sprint a quarta etapa da Volta a Espanha em bicicleta, mantendo-se a camisola vermelha na posse do irlandês Nicolas Roche (Sunweb).

A etapa, entre Cullera e El Puig (175,5 quilómetros), ficou marcada pela fuga do belga Jelle Wallays (Lotto Soudal) e do espanhol Jorge Cubero (Burgos-BH), praticamente desde o início até perto do final, mas também pela desistência do holandês Steven Kruijswijk, um dos nomes fortes da Jumbo-Visma.

Após anulada a fuga, Jakobson foi o mais forte sobre a meta, ganhando pela primeira vez numa 'grande volta', à frente do irlandês Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) e do alemão Maximilian Walscheid (Sunweb).