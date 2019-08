Actualidade

Pelo menos 30 toneladas de tomate vão ser disponibilizadas para a "batalha" que vai acontecer no próximo dia 07 de setembro em Almeirim, na segunda edição de "Todos à Tomatada", uma "tomatina à portuguesa".

Domingos Martins, presidente da associação 20 Kms de Almeirim, que promove a iniciativa, disse hoje à Lusa que o "tomatódromo" - a funcionar numa faixa de cerca de 200 metros da circular urbana de Almeirim (no distrito de Santarém), sem casas nas proximidades - oferecerá este ano melhores condições aos que aceitem o desafio de participar na "maior briga de tomate do país".

Com inspiração na "tomatina" que se realiza na última quarta-feira de agosto na cidade espanhola de Buñol, a iniciativa contou na sua primeira edição, há um ano, com a participação de cerca de 800 pessoas, entre as quais muitos estrangeiros, acreditando a organização que os comentários positivos e de incentivo poderão superar a expectativa de chegar aos 2.000 participantes.