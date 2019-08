OE2019

O excedente da Segurança Social aumentou 426,2 milhões de euros até julho, face ao período homólogo de 2018, atingindo 1,16 mil milhões de euros indicou hoje o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Num comunicado sobre a síntese de execução orçamental publicada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), o Ministério do Trabalho revela que o saldo do subsetor da Segurança Social registou um aumento de 36% no final de julho por comparação com o mesmo período do ano passado.

No final de junho o saldo observou um aumento homólogo de 16%.