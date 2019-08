Actualidade

O clube de futebol belga Mouscron oficializou hoje o acordo com o FC Porto para o empréstimo do jovem defesa-central Diogo Queirós até ao final da época.

"Este empréstimo foi possível graças às boas relações mantidas entre os dois clubes desde o empréstimo do médio mexicano Omar Govea", diz o clube no seu site.

O Royal Excel Mouscron, que integra um trio de segundos classificados na Bélgica, com 10 pontos, a dois do Standard Liège, líder, recorda que Diogo Queirós está no FC Porto "desde os 13 anos e é capitão da equipa B".