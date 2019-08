Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) e a Guardia Civil espanhola detiveram em Espanha os dois suspeitos do assalto, seguido de tentativa de homicídio, violação e sequestro, no domingo no concelho da Lourinhã, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ explica que, em articulação com a Guardia Civil, conseguiu localizar e deter em Espanha dois homens, de 21 e 40 anos, "fortemente indiciados pela prática de crimes de roubo à mão armada, tentativa de homicídio, violação e sequestro".

Os dois detidos são portugueses e residentes na zona Oeste, "próximo do local onde ocorreram os crimes", disse fonte policial à agência Lusa.