O ministro das Finanças, Mário Centeno, argumentou que Portugal está hoje "incomparavelmente melhor dotado do ponto de vista económico e financeiro" para enfrentar uma crise do que em 2008, nas finanças públicas e nas empresas e famílias.

A "última" crise pela qual Portugal passou foi "uma crise única", que Mário Centeno considerou que não deverá voltar a ser observada "nos próximos tempos, com a mesma dimensão e com as mesmas características", até porque o país possui hoje "instrumentos" que não tinha "naquela altura".

Centeno dirigia-se aos jovens alunos da escola de verão de assuntos europeus Summer CEmp, que hoje arrancou em Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora), numa iniciativa da Representação da Comissão Europeia em Portugal.