Actualidade

O Centro de Desenvolvimento da Criança e o Centro de Referência de Doenças Hereditárias do Metabolismo do Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), os dois principais serviços pediátricos, foram certificados pelo ministério da Saúde.

Criado em 1979, o Centro de Desenvolvimento da Criança é um serviço multidisciplinar, que tem como especificidade o facto de ter três áreas da pediatria a trabalhar em conjunto: neurodesenvolvimento, neuropediatria e doenças hereditárias do metabolismo.

"Temos de diferente o facto de reunirmos três unidades funcionais muito relevantes na área pediátrica", salientou a diretora, Guiomar Oliveira, frisando que o centro se caracteriza por ter uma equipa multidisciplinar.