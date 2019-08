Actualidade

A proibição de ida a banhos na praia do Alemão, em Portimão, foi hoje de manhã levantada, após as análises realizadas não terem detetado excesso de coliformes fecais na água, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima.

As análises microbiológicas realizadas após uma nova colheita de água, na terça-feira, indicam que já há condições de segurança para ir a banhos, razão pela qual a bandeira verde foi novamente hasteada naquela praia do barlavento algarvio (no distrito de Faro).

Os banhos de mar tinham sido proibidos e a bandeira vermelha hasteada na praia do Alemão na manhã de terça-feira, depois de terem sido detetados, nas análises realizadas à água, parâmetros elevados da bactéria E.Coli, que pode causar infeções gastrointestinais.