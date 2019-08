Actualidade

Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas num incêndio num bar no estado mexicano de Veracruz durante a noite de terça-feira, anunciou hoje a Procuradoria-Geral do México.

Num comunicado, a Procuradoria adiantou que está a realizar investigações preliminares em conjunto com as autoridades para "o esclarecimento dos acontecimentos" que levaram ao incidente num bar do porto de Coatzacoalcos, no sul de Veracruz.

O organismo "condena o que poderia ser um ataque" e explica que oito das 23 vítimas mortais são mulheres e que 13 pessoas "se encontram gravemente feridas".