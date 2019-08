Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, foi hoje recebido no Porto por um protesto dos trabalhadores da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) que dizem "não ter sido tidos nem achados" na negociação que levou à intermunicipalização da empresa.

"E nós não somos ouvidos? Exigimos respeito!", lê-se na faixa colocada pelos trabalhadores junto ao Museu do Carro Elétrico, no Porto, onde esta manhã é assinado o memorando de entendimento para a intermunicipalização da STCP.

António Costa chegou às 11:30, tendo sido recebido pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, bem como por vários autarcas da Área Metropolitana do Porto (AMP), mas sem ter contactado com o grupo de trabalhadores presente à porta.