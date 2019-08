Actualidade

A empresa Transportes Sul do Tejo (TST) disse hoje que o autocarro que embateu num edifício em Setúbal estava imobilizado e identificado como "avariado", adiantando que foi instaurado um inquérito interno para apurar a causa do acidente.

Em resposta à agência Lusa, a TST informou que a empresa "abriu um inquérito interno e está, simultaneamente, a colaborar com as autoridades competentes na realização das investigações, para apurar as causas deste acidente", referindo que estão a ser reunidas todas as informações sobre o caso.

De acordo com a empresa de transportes públicos coletivos, que opera na Península de Setúbal, o acidente com o autocarro ocorreu hoje, às 09:21, na Avenida São Francisco Xavier, em Setúbal, e "não resultaram quaisquer feridos".