O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, realçou hoje que o triunfo sobre o FCSB, da Roménia, nos 'play-offs' da Liga Europa de futebol, pode garantir um futuro de maior sucesso ao clube minhoto.

Depois do 0-0 da primeira mão, em Bucareste, a equipa portuguesa decide, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, a passagem à fase de grupos da prova, com uma receita imediata de 2,92 milhões de euros.

Ciente da "importância do momento", o técnico salientou que a vitória no jogo da segunda mão é a chave para a concretização de um "grande objetivo" da época.