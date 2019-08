Brexit

O Governo britânico suspendeu o Parlamento para que este "não possa exercer a sua soberania", considera Bernardo Ivo Cruz, editor da publicação London Brexit Monthly Digest.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou hoje que o Parlamento vai ser suspenso até 14 de outubro, duas semanas antes da data prevista para a saída da União Europeia ('Brexit'), agendada para 31 de outubro. De acordo com a medida anunciada, a sessão legislativa será suspensa a 10 de setembro e retomará a 14 de outubro, com o tradicional discurso da rainha Isabel II.

Subsecretário de Estado Adjunto de Freitas do Amaral, quando este era ministro dos Negócios Estrangeiros, e antigo presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa no Reino Unido, Bernardo Ivo Cruz destaca as "muitas contradições" da decisão hoje anunciada pelo Governo britânico, desde logo "porque todo o 'Brexit' se fez no pressuposto de a devolver a soberania ao Parlamento".