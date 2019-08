Actualidade

O PSI20 fechou hoje a perder 0,18% para 4.798,07 pontos, com perdas superiores a 4% da Pharol e do BCP, num dia marcado pela suspensão do parlamento britânico e por quedas acentuadas na banca polaca.

Nas perdas do principal índice da bolsa de Lisboa, a Pharol registou uma descida de 4,68% para 0,11 euros e o BCP de 4,45% para 0,20 euros, depois de os títulos do seu banco na Polónia terem perdido 13,32% na sessão de hoje.

Dos 18 títulos que compõem o índice, 13 desvalorizaram-se, um manteve-se (Sonae Capital) e quatro registaram subidas, com a Jerónimo Martins a liderar os ganhos, a subir 2,31%.