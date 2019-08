Moçambique/Ciclones

O ministro-adjunto e da Economia de Portugal anunciou hoje, na Beira, a criação de uma linha de crédito com taxas de juros "muito baixas" para as empresas portuguesas ou de capital português afetadas pelo ciclone Idai no centro de Moçambique.

Segundo Pedro Siza Viera, que falava à margem da visita à cidade da Beira para ver o processo de reconstrução, o crédito é destinado a reconstrução das empresas portuguesas, ou de capitais português, que foram destruídas pelo ciclone, que devastou o centro de Moçambique em março deste ano.

"Temos estado a trabalhar e julgo que já nas próximas semanas esta linha de crédito já estará à disposição das empresas", afirmou o governante português.