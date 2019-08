Actualidade

A equipa de basquetebol do Benfica para a nova temporada foi hoje apresentada e os seus jogadores, representados pelos capitães Tomás Barroso e Fábio Lima, demonstram grande vontade em conquistar o campeonato português, que foge há duas épocas.

"As primeiras sensações têm sido ótimas. Estamos a fazer muita carga, estamos a conhecermo-nos melhor dentro e fora de campo, mas temos uma equipa extremamente competitiva, com caráter, e certamente que vamos fazer uma boa época", lançou Tomás Barroso aos jornalistas presentes no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

Questionado sobre se o grande objetivo da nova temporada é vencer o título de campeão português, que nas últimas duas épocas foi conquistado pela Oliveirense, o atleta mostrou grande confiança nessa conquista.