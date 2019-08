Actualidade

O Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um incêndio em setembro do ano passado, deverá reabrir parcialmente em 2022, por ocasião do bicentenário da Independência do Brasil, anunciou hoje a direção do espaço cultural.

Prestes a concluir um ano após em 02 de setembro de 2018 um incêndio ter destruído praticamente todo o património histórico, científico e cultural do Museu Nacional, a reitoria da Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ), responsável pela administração do museu, anunciou que a expectativa é de que as obras de reconstrução da fachada do imóvel histórico comecem ainda no próximo mês.

"Pretendemos em 2022 inaugurar uma parte do palácio com exposições que vão festejar o bicentenário da Independência Brasileira. Já no próximo ano [queremos] reinaugurar a parte administrativa e académica do Museu Nacional para melhorar a infraestrutura de ensino e pesquisa", afirmou a reitora da UFRJ, Denise Pires, à imprensa.