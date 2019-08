Eleições

O primeiro-ministro, António Costa, rejeitou hoje a possibilidade de vir a formar uma coligação de Governo com os atuais parceiros de esquerda, considerando que tal solução teria sido "mais instável" e "absolutamente impossível".

"Para haver um Governo é fundamental que seja coeso e tenha condições para governar. Estou convencido que, se tivéssemos feito uma coligação formal com ministros do PEV, do PCP, do BE e do PS, a solução teria sido menos estável do que a que tivemos", afirmou António Costa em entrevista à TVI e TVI 24.

O também secretário-geral do PS considerou mesmo que uma coligação formal de Governo com esses partidos seria "absolutamente impossível" porque implicaria uma "violentação de linhas identitárias" de cada força política.