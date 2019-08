Actualidade

Engenheiros criaram um fio robótico, controlado magneticamente, capaz de deslizar pela emaranhada estrutura de vasos sanguíneos do cérebro, uma tecnologia que poderá ajudar os médicos a tratarem rapidamente lesões decorrentes de aneurismas ou derrames, foi hoje divulgado.

O dispositivo, desenvolvido por uma equipa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, foi testado em réplicas de vasos sanguíneos do cérebro feitas em silicone, que foram enchidas com um líquido a simular a viscosidade do sangue.

O grupo manobrou um íman em redor dos modelos de vasos para guiar o fio robótico, que contém partículas magnéticas, dentro das estruturas sinuosas e estreitas.