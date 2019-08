Timor-Leste/20 anos

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, chegou hoje a Díli em representação do Estado português nas comemorações dos 20 anos do referendo durante as quais o parlamento português será condecorado.

No mesmo avião viajou para Díli o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, que representa o Governo nas comemorações do 20.º aniversário da Consulta Popular em que os timorenses escolheram a independência.

A delegação portuguesa foi recebida no Aeroporto Nicolau Lobato em Díli pelo ministro de Estado na Presidência de Conselho de Ministros, Agio Pereira, e pelo ministro da Defesa, Filomeno Paixão.