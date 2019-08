Amazónia

Os Estados Unidos expressaram a sua disponibilidade para ajudar o Brasil a combater os incêndios na Amazónia, mas mostraram-se contra o apoio financeiro oferecido pelos países do G7, por não terem consultado o Governo brasileiro.

"Os EUA estão prontos para ajudar o Brasil nos esforços de combate aos incêndios na Amazónia. [Mas] Não concordamos com a iniciativa do G7, que falhou em consultar o Governo de Jair Bolsonaro", escreveu na quarta-feira o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Garrett Marquis, na rede social Twitter.

Na segunda-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que o grupo das sete nações mais industrializadas do mundo disponibilizou uma ajuda imediata de 20 milhões de dólares (17,95 milhões de euros) para combater os incêndios na maior floresta tropical do mundo, mas Bolsonaro declarou que só aceitaria a ajuda se o homólogo francês pedisse desculpas pelo "insultos".