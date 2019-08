Timor-Leste/20 anos

O ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho, disse hoje em Díli que Portugal está disponível para continuar a apoiar Timor-Leste no setor da defesa, inclusive no processo de formação da Autoridade Marítima timorense.

"Estou disponível para ouvir, quero ouvir da parte do meu homólogo quais as ideias que tem e quais as necessidades que sentem. A nossa disponibilidade é total, temos uma grande abertura para apoiar quer seja na área marítima, quer seja no componente terrestre", afirmou João Gomes Cravinho.