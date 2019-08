Actualidade

O Supremo Tribunal da Coreia do Sul ordenou hoje que a ex-Presidente sul-coreana Park Geun-hye seja novamente julgada, após ter sido condenada por corrupção num caso que levou à sua destituição em 2017.

O mais alto tribunal sul-coreano devolveu o caso ao tribunal do distrito central de Seul, que em abril do ano passado condenou a conservadora Park a 24 anos de cadeia pelo seu papel no escândalo que ficou conhecido como "Rasputin".

Park ordenou à defesa que não recorresse da sentença, alegando que o procedimento não tinha legitimidade e que foi orquestrado pelo atual Governo liberal, com motivações políticas, mas o Ministério Público pediu que a sentença, que considerou leve, fosse revista.